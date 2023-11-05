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توضيح لـ "إحكام" بشأن الرد على إفادة النظر في طلبات تملك العقارات

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فطاع العقارات
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جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، التأكيد على المستفيدين، بالرد على إفادتها لهم.

تفاصيل إفادة لجان النظر في طلبات تملك العقاراتاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تذكر بشأن الرد على إفادة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وذلك على النحو التالي:
- المدة الزمنية:
1 - يجب الرد خلال 15 يومًا على الإفادة الواردة من الأمانة العامة.
2 – يجب الرد خلال30 يوم للإفادة الواردة من لجان النظر.
- طريقة التأكد من وجود الإفادة:
1 – الدخول لحساب المستفيد في منصة إحكام.
2 – الدخول على طلباتي.
3 – التحقق من حالة الطلب.

أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات

ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات.

الاتصال بمركز التواصل الموحد للرد

 ودعت جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الاتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم "920035544"، وحساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected] .



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