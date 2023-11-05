توضيح لـ "إحكام" بشأن الرد على إفادة النظر في طلبات تملك العقارات

أ أ
جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات
"إحكام"، التأكيد على المستفيدين، بالرد على إفادتها لهم.
تفاصيل إفادة لجان النظر في طلبات تملك العقارات
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تذكر بشأن الرد على إفادة الأمانة العامة
للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وذلك على النحو التالي:
اضافة اعلان
- المدة الزمنية:
1 - يجب الرد خلال 15 يومًا على الإفادة الواردة من الأمانة العامة.
2 – يجب الرد خلال30 يوم للإفادة الواردة من لجان النظر.
- طريقة التأكد من وجود الإفادة:
1 – الدخول لحساب المستفيد في منصة إحكام.
2 – الدخول على طلباتي.
3 – التحقق من حالة الطلب.