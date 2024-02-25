توضيح عاجل من "إيجار" حول الدفع عن طريق التحويل البنكي

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أصدرت المنصة المختصة في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري "إيجار"، توضيحًا مهمًا حول الدفع عن طريق التحويل البنكي.





توضيح من إيجار حول الدفع عن طريق التحويل البنكي



5 خطوات لاسترداد المبالغ المالية



الإجراءات اللازمة لإلغاء عقود الإيجار الإلكترونية



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار، يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي، ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني.في الوقت نفسه، حددت منصة إيجار خطوات استرداد المبالغ المالية، مؤكدة أنه يمكن استرداد المبالغ بخطوات سهلة وميسرة:خطوات استرداد المبالغ المالية في إيجار1 - الضغط على لوحة المعلومات في إيجار واختيار الرصيد ثم "المحفظة".2 - اختيار المحفظة ثم "استرداد".3 - تحديد المبلغ المراد ورقم حساب الآيبان ثم استرداد.4 - التأكد من البيانات "تأكيد".5 - إدخال رمز التحقق المرسل على الرقم المسجل في أبشر ثم الضغط على تحقق.وأكدت أنه يمكن إلغاء عقود الإيجار الإلكترونية قبل نهاية فترة العقد عن طريق منصة الإيجار الرسمية بالموافقة المشتركة، وذلك فيما يلي:1 - الدخول إلى منصة إيجار الرسمية.2 - املأ الخانات الموجودة بكود الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصة بك.3 - اضغط على زر تسجيل الدخول.4 - اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك المدون في حسابك على المنصة الرسمية إيجار.5 - من صفحة الحساب الخاص بك على إيجار انتقل إلى لائحة العقود.6 - حدد خيار العقود المفعلة من اللائحة.7 - اكبس على علامة الثلاث نقاط الظاهرة في أعلى الزاوية اليسرى للعقد الذي ترغب في إلغائه.8 - انقر على أيقونة إنهاء العقد من اللائحة الظاهرة.9 - اطلع على التعليمات المطلوبة لإلغاء العقد واضغط على أيقونة التالي.10 - اختر الطرف الذي يرغب بإلغاء العقد سواء كان الشخص المؤجر أو الشخص المستأجر.11 - اكتب سبب إنهاء العقد.12 - سجل تاريخ نهاية العقد لمنح الفرصة للشخص المستأجر لقبول الإنهاء.13 - ابحث عن أيقونة التالي واكبس عليها.14 - أكمل العملية المالية وتأكد من التنازل عن تسلم باقي الدفعات الخاصة بالإيجار شهريًا.15 - اضغط على زر تأكيد.