توضح مهم.. التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة

أ أ
أعلنت الهيئة
العامة للعقار انطلاق المرحلة الثالثة من التسجيل العيني للعقارات، والتي تضم
للمرة الأولى مدينتي الدمام، والمدينة المنورة بعد الرياض.
التسجيل العيني
يشمل جميع العقاراتوبينت الهيئة أن
اختيار بعض الأحياء والمناطق المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات
المتوافرة للوحدات العقارية فيها.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث، صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية.
إضافة إلى ضرورة توفرهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
السجل العقاري نظام
لتوثيق العقاراتمضيفًا أن السجل
العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية
والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار.
والتسجيل يتم من خلال إعداد صحيفة في السجل العقاري وقت إنشائه لكل وحدة عقارية في المنطقة العقارية، يوضح فيها رقم العقار، واسم مالكه.
أوصاف العقار
ونوعه وموقعه ومساحتهإضافة إلى أوصافه
من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات المجاورة له، وما له من
حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من
حقوق للغير.
وأوضح أن «رقم العقار» الذي يتم منحه للعقار يحتوي على مجموعة وثائق ورقية ورقمية، تُبيّن أوصاف الملكيات العقارية وموقعها وحالتها المادية والنظامية، وما يتبعها من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك.
منح الملكيات
العقارية أعلى درجات الموثوقيةوعن الفرق بين
توثيق العقارات في السجل العقاري وتوثيقها الحالي بصكوك الملكي قال المفرج: إن
السجل العقاري يعتمد على الوحدة العقارية كأساس في تسجيل الملكية.
بالإضافة إلى تحديد موقعها بشكل دقيق، ويمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، بينما يعتمد نظام التوثيق الحالي بصكوك الملكية على الأشخاص كأساس في الملكية، دون وجود موقع جغرافي دقيق.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)