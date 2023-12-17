الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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توضح مهم.. التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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أعلنت الهيئة العامة للعقار انطلاق المرحلة الثالثة من التسجيل العيني للعقارات، والتي تضم للمرة الأولى مدينتي الدمام، والمدينة المنورة بعد الرياض.اضافة اعلان

التسجيل العيني يشمل جميع العقارات

وبينت الهيئة أن اختيار بعض الأحياء والمناطق المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوافرة للوحدات العقارية فيها.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث، صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية.
إضافة إلى ضرورة توفرهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.

السجل العقاري نظام لتوثيق العقارات

مضيفًا أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار.
والتسجيل يتم من خلال إعداد صحيفة في السجل العقاري وقت إنشائه لكل وحدة عقارية في المنطقة العقارية، يوضح فيها رقم العقار، واسم مالكه.

أوصاف العقار ونوعه وموقعه ومساحته

إضافة إلى أوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.
وأوضح أن «رقم العقار» الذي يتم منحه للعقار يحتوي على مجموعة وثائق ورقية ورقمية، تُبيّن أوصاف الملكيات العقارية وموقعها وحالتها المادية والنظامية، وما يتبعها من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك.

منح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية

وعن الفرق بين توثيق العقارات في السجل العقاري وتوثيقها الحالي بصكوك الملكي قال المفرج: إن السجل العقاري يعتمد على الوحدة العقارية كأساس في تسجيل الملكية.
بالإضافة إلى تحديد موقعها بشكل دقيق، ويمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية، بينما يعتمد نظام التوثيق الحالي بصكوك الملكية على الأشخاص كأساس في الملكية، دون وجود موقع جغرافي دقيق.

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