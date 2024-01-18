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تنبيه مهم من المرور بخصوص نسيان الأطفال في السيارة

نسيان الاطفال
نسيان الأطفال داخل السيارة
أ أ
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أكدت المديرية العامة للمرور على أن ترك الطفل وحيدا داخل المركبة حتى لو لبضع دقائق يهدد حياته بالخطر.
جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، حيث حذرت من ترك الاطفال بمفردهم داخل المركبات.اضافة اعلان

وفاة 37 طفلًا في الولايات المتحدة سنويا

وتؤدي حوادث ترك الأطفال داخل السيارات إلى وفاة 37 طفلًا في المتوسط كل عام بالولايات المتحدة الأميركية، وفقًا لموقع "الجزيرة".
ومنذ عام 1994 توفي 804 أطفال بسبب الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة داخل السيارات، وتوفي 42 طفلا خلال العام 2017 فقط في الولايات المتحدة.
ورغم ارتباط تلك النتائج بالدول الأجنبية، لقيت طفلة ذات خمسة أعوام مصرعها اختناقا بعد أن نسيها عمها داخل سيارته وذهب إلى عمله في منطقة جازان.

ماذا يحدث للطفل داخل السيارة؟

ما يحدث للأطفال داخل السيارة، متعلق بارتفاع درجة الحرارة وحدوث الاختناق، وفقا لتقرير "ضربة الشمس لدى الأطفال" (Pediatric Vehicular Heatstroke PVH) بعنوان "الأطفال داخل السيارات الساخنة"، الصادر عن مجلس السلامة الوطنية.
ويستغرق الأمر 10 دقائق فقط لارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة 20 درجة، وهذه الزيادة كافية لتؤدي إلى الموت خصوصا حينما يتعلق الأمر بالأطفال.

السيارات الداكنة ترتفع حراراتها بسرعة

واستنادًا إلى الأبحاث التي أجراها جان نول، من قسم علوم الأرض والمناخ بجامعة ولاية سان فرانسيسكو، وجد نول أن تصميمات السيارات الداخلية خصوصا ذات اللون الداكن منها، تجعلها تسخن بشكل أسرع.

ترتفع الحرارة داخل السيارة 21 درجة في 10 دقائق

وترتفع درجة الحرارة الداخلية للسيارة في درجة حرارة 21.11 وفقا للتالي: فبعد 10 دقائق تصل إلى 31.67 درجة، وبعد 20 دقيقة تصل حرارة السيارة إلى 37.22 درجة.
وتصل بعد 30 دقيقة تصل إلى 40 درجة، وبعد 60 دقيقة تصل إلى 45 درجة، وبعد ساعتين تقترب من 50 درجة.

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