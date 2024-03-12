تنبيه مهم لـ"الضريبة والجمارك" بشأن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.





مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية



شروط الاستفادة من المبادرة



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