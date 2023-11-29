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تقرير رسمي: نمو الاقتصاد السعودي سينتعش في 2024

الاقتصاد السعودي
نمو اقتصاد المملكة
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توقعت شركة الرياض المالية أن يستقر معدل نمو اقتصاد المملكة في عام 2023، ثم يتبعه انتعاش لاحق في عام 2024.

زيادة الإنفاق الاستثمارياضافة اعلان

ونشرت الشركة الملخص البياني للاقتصاد للربع الرابع 2023، متوقعة استمرار النمو في القطاع غير النفطي مدفوعًا بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في عام 2024.
وأضاف تقرير الشركة أن القطاع غير النفطي سينمو بنسبة 5.1% في 2023 وبنسبة 4.9% في 2024.

انكماش قطاع النفط نتيجة خفض الإنتاج

وبين أنه في عام 2022 سجل إسهام قطاع النفط أعلى نمو له منذ عام 2003، متوقعًا أن ينكمش قطاع النفط هذا العام؛ نتيجة تطبيق خفض إنتاج النفط الخام على مدار 12 شهرًا الماضية.
إضافة إلى تحقيق معدل سلبي في نمو قطاع النفط بنسبة 7.5% في عام 2023. وتوقع التقرير أن ينعكس تدريجيًا تجاه هذا الانخفاض في إنتاج النفط في عام 2023، وخلال العام القادم.



استقرار نمو الاقتصاد الكلي في 2023

إضافة إلى استقرار نمو الاقتصاد الكلي في عام 2023 وفي العام القادم، وأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1%.
وأشار إلى أن السيناريو في الوضع الراهن يشير إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في عام 2024، وفيما يخص خام برنت فيتوقع أن يصل متوسط السعر إلى 89 دولارًا للبرميل في 2024.

تقلص العجز المالي إلى 43 مليار ريال

وفيما يخص الميزانية، توقعت شركة الرياض المالية أن يتقلص العجز المالي إلى 43 مليار ريال أو ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وذلك يرجع إلى الارتفاع التدريجي في إيرادات النفط وارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ.

تخفيض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة

وحول أسعار الفائدة، توقعت أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي الأسعار بواقع 100 نقطة أساس في عام 2024.

وبناءً على ذلك؛ فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بمعدل 100 نقطة أساس لكل منهما في العام القادم.

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