تقرير دولي: مجموعة stc أعلى سمة تجارية في الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط

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حافظت مجموعة stc، على مركزها الريادي كأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي. اضافة اعلان





مجموعة STC ضمن أقوى 10 سمات في المنطقة



تصنيف 5 آلاف سمة تجارية حول العالم



13.9 مليار دولار القيمة التجارية لمجموعة stc



تقدم المجموعة 10 مراكز عن العام السابق



وأكدت المجموعة على مكانتها الريادية ضمن قائمة أقوى 10 سمات تجارية في القطاع بالمنطقة.جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن 'براند فاينانس جلوبال 500' للسمات التجارية الأقوى على مستوى العالم، حيث برزت المجموعة كأقوى سمة تجارية في السعودية.وتقوم "براند فاينانس" بتصنيف سنوي لأكبر 5 آلاف سمة تجارية حول العالم، وتنشر أكثر من 100 تقرير لتصنيفات السمات التجارية عبر مختلف القطاعات والبلدان.ويضم تقرير براند فاينانس جلوبال 500 لعام 2024 السمات التجارية الـ 500 الأقوى والأعلى قيمة على مستوى العالم.وسلط التقرير الضوء على الأداء المتميز للمجموعة، التي شهدت نمواً لافتاً في قيمة السمة التجارية بنسبة 12% لتصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي.وحلّت المجموعة في المرتبة 149 ضمن قائمة أعلى 500 سمة تجارية قيمةً في العالم، وهو إنجاز يُسجل للمجموعة بوصفها أول سمة تجارية استهلاكية في منطقة الشرق الأوسط تدخل قائمة أفضل 150 سمة تجارية عالمياً.وتُظهر هذه النتائج تقدماً ملحوظاً للمجموعة مقارنةً بالعام الماضي، حيث نجحت stc بالتقدم 10 مراكز، بزيادة عن مركزها السابق عند 159 في عام 2023.وشهد عام 2023 تحقيق stc مستويات نجاح غير مسبوقة منذ تأسيسها، حيث طوّرت المجموعة البنية التحتية الرقمية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات ريال سعودي لتطوير وتوسعة شبكتها من الجيل الخامس المتقدم.