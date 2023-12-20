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تغريم "رولكس" 100 مليون دولار لارتكابها هذه المخالفة

رولكس
شركة رولكس للساعات
أ أ
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غرمت وكالة مكافحة الاحتكار الفرنسية شركة رولكس حوالي 100 مليون دولار، بسبب مواصلتها حملة غير قانونية استمرت عقداً من الزمن على موزعي الساعات الفاخرة للشركة السويسرية عبر الإنترنت.اضافة اعلان
ويأتي القرار في أعقاب شكاوى الصناعة ومداهمات وكالة مكافحة الاحتكار الفرنسية.

تغريم رولكس بسبب الممارسات الاحتكارية

ورفضت وكالة الاحتكار تبريرات وحدة رولكس الفرنسية بأن الحظر عبر الإنترنت "تم تبريره بالحاجة إلى مكافحة التقليد والتجارة الموازية".

بيان الهيئة التنظيمية يصف الانتهاكات بالخطيرة

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان لها إن الانتهاكات "خطيرة، لأنها تصل إلى حد إغلاق قناة تسويق، على حساب المستهلكين وتجار التجزئة.
وأضافت، في حين ازدهر التوزيع عبر الإنترنت للمنتجات الفاخرة، بما في ذلك الساعات، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية".

إلزام الوحدة الفرنسية بإبلاغ تجار التجزئة

وتأتي الغرامة مع إلزام الوحدة الفرنسية بإبلاغ تجار التجزئة التابعين لها بالقرار ونشر ملخص له على موقعها الإلكتروني خلال شهرين ولمدة سبعة أيام متتالية.

رولكس فرنسا مسؤولة عن التجاوزات

وقالت الهيئة التنظيمية إنها وجدت أن شركة رولكس فرنسا مسؤولة بشكل مشترك مع شركة رولكس القابضة SA وشركة رولكس SA ومؤسسة هانز ويلزدورف.

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