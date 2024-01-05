تعويض المشتري ماديا عند تأخر المطور في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية

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يلزم نظام المطور العقاري الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. اضافة اعلان





تعويض المشتري عن تأخر المطور في التسليم



إعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري



الإبلاغ عن مخالفة أحكام نظام عمل المطور العقاري



إشعار الجهة المختصة كتابيا بتصحيح المخالفة



وأكد على أنه وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضًا ماديًا يحدد مسبقًا إن كانت أرضًا مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.وإذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري، اتخاذ التدابير اللازمة.وتضمن التدابير إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.وإذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.وأوجب النظام على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.وإذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة.ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة، وإذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًا.