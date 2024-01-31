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تعرف على مكاسب أغنى 5 رجال بالعالم في الساعة

اغنى 5 رجال
أغنى 5 رجال في العالم
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أكدت منظمة "أوكسفام"، أن أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ 2020، ودعت الدول إلى مقاومة تأثير الأثرياء في السياسة الضريبية.اضافة اعلان

أغنياء العالم الـ 5 حققوا 10 ملايين دولار في الساعة

وأشار تقرير المنظمة إلى أن هؤلاء الـ 5 حققوا أكثر من 10 ملايين دولار في الساعة خلال 3 سنوات من 2022 إلى 2023
وقال تقرير صادر عن المنظمة نشر تزامنًا مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، إن ثروات هؤلاء الأثرياء ارتفعت من 405 مليارات دولار في 2020 إلى 869 مليار دولار في العام الماضي.


الـ 5 الكبار ربحوا 3.3 مليار دولار في 2020 رغم الأزمات

وصار المليارديريون حاليًا أكثر ثراء بمقدار 3.3 مليار دولار عن ما كانوا عليه في 2020، على الرغم من الأزمات العديدة التي أثرت في اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وتصدر "أوكسفام" عادة تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي تبدأ اجتماعاته الاثنين في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.

مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم

وعبرت "أوكسفام" عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، كما يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ مزيدًا من القوة.
وقالت المنظمة "تستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة: من خلال الضغط على العمال، وإثراء المساهمين الأثرياء، والتهرب من الضرائب، وخصخصة الدولة".

شن حرب مستدامة ومؤثرة في الضرائب

واتهمت "أوكسفام" الشركات بمفاقمة "عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جدًا في الضرائب"، مع عواقب بعيدة المدى.
وقالت "أوكسفام" إن الدول سلمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير في الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستخدمها الأفراد.

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