تعرف على كيفية التحقق من صحة تخفضيات المنشآت التجارية

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أعلنت وزارة التجارة عن الكيفية التي يمكن من خلالها التحقق من صحة التخفيضات التي تعلن عنها المنشآت التجارية.

وأشارت إلى وضع نموذج ترخيص التخفيضات في مكان بارز في المنشأة التجارية؛ يمكن من التحقق بمسح باركود ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر كل البيانات. اضافة اعلان





وسائل التبليغ عن المخالفات





وتتمثل الضوابط الـ 9 فيما يلي:





تحديد نسب التخفيض بشكل واضح





حق المستهلك في الاختيار



وأوضحت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ في حالة وجود مخالفة عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على الرقم الموحد 1900.كشفت وزارة التجارة عن وجود 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.1ـ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.2ـ إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «الباركود».3ـ التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.4ـ أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.5ـ الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.6ـ الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.7، التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.8ـ تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.9ـ التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.