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تعرف على كيفية الاستفادة من المنتجات الادخارية لدى البنوك

البنك المركزي1
البنك المركزي "ساما"
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طرح البنك المركزي "ساما"، مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين.اضافة اعلان
وتم طرح مشرع المسودة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

إعلان مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية

ويستهدف المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية.

تحفيز استفادة العملاء من المنتجات الادخارية

ويسعى مشروع مسودة المنتجات الادخارية الجديد إلى تحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

استقبال الملاحظات حول مسودة المنتجات الادخارية

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" على مدى (15) يومًا.
وتتم بناء على الملاحظات دراسة المرئيات بعد انتهاء المهلة المحددة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.

تفاصيل مسودة المنتجات الادخارية

وأكد البنك المركزي السعودي على أنه يمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

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