تعرف على كيفية الاستفادة من المنتجات الادخارية لدى البنوك

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طرح البنك المركزي "ساما"، مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين. اضافة اعلان

وتم طرح مشرع المسودة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.





إعلان مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية



تحفيز استفادة العملاء من المنتجات الادخارية



استقبال الملاحظات حول مسودة المنتجات الادخارية



تفاصيل مسودة المنتجات الادخارية



ويستهدف المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يسهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية.ويسعى مشروع مسودة المنتجات الادخارية الجديد إلى تحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" على مدى (15) يومًا.وتتم بناء على الملاحظات دراسة المرئيات بعد انتهاء المهلة المحددة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.وأكد البنك المركزي السعودي على أنه يمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.