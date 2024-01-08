تعرف على أنواع ومواصفات المناظير المسموح بشرائها من الخارج

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على السماح باستيراد المناظير باستثناء التي تستخدم دائرة كهربائية أو تقرب أكثر من 300 متر أو يكون بها خاصية الرؤية الليلية. اضافة اعلان





أنواع المناظير المسموح شراؤها من الخارج



كيفية تقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية



خطوات التقديم لطلب استرداد الرسوم الجمركية



تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع



غرامة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا

