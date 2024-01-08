تعرف على أنواع ومواصفات المناظير المسموح بشرائها من الخارج

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على السماح باستيراد المناظير باستثناء
التي تستخدم دائرة كهربائية أو تقرب أكثر من 300 متر أو يكون بها خاصية الرؤية
الليلية.
أنواع المناظير المسموح شراؤها من الخارجوقال الهيئة أن الأنواع المستثناه تحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارة
الداخلية.
وأتاحت الهيئة معرفة الإجراءات والرسوم والتعرفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/hsFfY5.
كيفية تقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركيةوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن الرد على طلب استرداد الرسوم
الجمركية يتم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان صاحب طلب استرداد الرسوم الجمركية متابعة طلبه من خلال الرابط التالي: (من هنا).
خطوات التقديم لطلب استرداد الرسوم الجمركية1ـ الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.
2ـ تسجيل الدخول للمنصة.
3ـ تعبئة النموذج وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
4ـ سيصلك إشعار باستلام الطلب.
تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاعودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في
المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه
10 يناير الجاري.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني.
غرامة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًاوتأتي الدعوة لتقديم الإقرارات تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة
المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخير من تاريخ
الاستحقاق.
وتفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.