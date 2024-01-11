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تعرف على "أكويلم".. وجهة نيوم المستقبلية المصممة بين الجبال

أكويلم
واجهة "أكويلم" من نيوم
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أعلن مجلس إدارة نيوم إطلاق "أكويلم"، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، التي ستشكل مجتمعًا مستوحى من نمط الحياة المستقبلية.اضافة اعلان

نيوم تطلق "أكويلم" أحدث واجهة

يضم وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، وتقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.
وتقع “أكويلم” على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها، ويبلغ ارتفاعها 450 مترًا، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة.

مواصفات "أكويلم" أحدث وجهة من نيوم

وصُممت "أكويلم" لدفع الابتكار في التصميم والبناء المستوحى من الأصالة والخيال العلمي، بعيداً عن الأساليب التقليدية.
ويمكن الوصول إلى “أكويلم” عبر رحلةٍ تبدأ من أول مرسى عائم في العالم، وينطلق الضيوف على متن قارب لدخول هذه الوجهة يمر عبر قناة مائية تحت الأرض، في رحلة مذهلة لاكتشاف هذا المجتمع.

طريقة الوصول إلى "أكويلم" نيوم

ويحظى الزوار بتجربة انتقال عمودية مميزة بارتفاع 100 متر، تنقلهم من القناة المائية إلى المجمع عبر حديقة رائعة، وسيخلق هذا المجتمع الرقمي ترابطًا حيويًا استثنائيًا.
ويمتد في “أكويلم” شارع حيوي مفعم بالحياة عبر حديقة واسعة، إذ يربط بين المساحات المجتمعية المتنوعة، ومرافق الضيافة ذات المستويات العالمية.

المميزات التي توفرها واجهة "أكويلم"

وتحتضن الوجهة "ذا جينيريتر"، وهي مساحة مميزة توفر للمخترعين والمبتكرين والمفكرين المبدعين مختبرات للأبحاث الفريدة من نوعها، ستشكل منصةً لإعادة تصور المستقبل.
وتتمتع بنظام نقلٍ داخلي متعدد الاتجاهات يسهّل الوصول إلى الطوابق العليا، وينقل السكان والزوار إلى منازلهم وفنادقهم، ويصعد بهم إلى حدائق الأسطح ذات الإطلالات الساحلية الخلابة.

"أكويلم" واجهة على ساحل خليج العقبة

ويأتي إعلان تطوير هذه الوجهة في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” و”أوتامو” و”نورلانا”، وهي أيضًا وجهات للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم.

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