الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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تصل لـ25 ألف ريال.. غرامات فورية على الشركات المتأخرة عن إيداع القوائم المالية

وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
أ أ
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تدرس وزارة التجارة، تنفيذ عقوبة مباشرة على الشركات المخالفة بعدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية المحددة.
ويهدف مشروع قرار الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة فورًا على من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.اضافة اعلان

الغرامة طبقًا لأنواع الشركات

وحددت الغرامات طبقًا لأنواع الشركات كما يلي:
- 8 آلاف ريال على الشركات غير المدرجة ذات رأس المال أقل من 500 ألف ريال.
- والشركات التي رأس مالها 500 ألف ريال وأكثر فغرامتها 12 ألف ريال.
- أما شركات المساهمة غير المدرجة برأسمال أقل من 5 ملايين ريال، فغرامتها 15 ألف ريال.
- والغرامة 25 ألف ريال للشركات ذات رأس المال 5 ملايين ريال وأكثر.
- وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بنسبة 50%.

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