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تصدرت دول الخليج.. زيادة رواتب موظفي 77% من الشركات بالمملكة

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تصدرت المملكة دول الخليج في ترقيات الموظفين وزيادة الرواتب خلال العام الماضي، وفقا لتقرير جديد عن مؤشرات سوق العمل.

زيادة رواتب الموظفيناضافة اعلان

وتفصيلا، أوضح التقرير أن المملكة حلت في الصدارة، من حيث منح أكبر عدد من الترقيات، مؤكدا أنَّ 77.6% من الشركات منحت زيادات لموظَّفيها خلال 2023، بمتوسط زيادات نسبته 6.7% بارتفاع عن متوسط عام 2022 البالغ 5.2%.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها الأداء القوي لسوق العمل، وفقا لصحيفة "المدينة".
كذلك سلَّط التقرير الذي أعلنته شركة بروكابيتا المختصة في الاستشارات الإدارية، والموارد البشرية الضوء على آخر التطورات والاتجاهات في مجال الموارد البشرية، وذلك عبر استبيان شارك فيه أكثر من 1200 شركة من مختلف القطاعات بدول الخليج.

معدل نمو التوظيف

وأشار التقرير إلى أنَّ معدل نمو التوظيف ما زال إيجابيًّا في المنطقة، وزاد عدد الموظفين لدى 66.7% من الشركات بعام 2023.
وبحسب التقرير فقد سجلت المملكة أعلى معدلات نمو، على خلفية مبادرات ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص، في حين تراجع نمو التوظيف في الشركات القطرية، بسبب الانتهاء من الأنشطة المتعلقة بفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتوقَّع نحو 70.1% من الشركات ارتفاع معدلات النمو في التوظيف خلال عام 2024، وجاءت المملكة في المقدمة من حيث النسب المتوقعة للزيادة، بدعم من الاستثمارات الكُبْرى في المشروعات طويلة الأجل لتعزيز قطاع السياحة.

معدل دوران الموظفين

وبشأن معدل دوران الموظفين، تصدَّرت المملكة القائمة بمتوسط دوران وظيفي نسبته 14.1%، نتيجة المبادرات والمشروعات العملاقة التي تحفز المواهب على البحث والانتقال إلى فرص جديدة أفضل.

معدلات الترقية بالوظائف

وفيما يتعلق بمعدل الترقية، أظهر التقرير، أنَّ الشركات سجَّلت أعلى معدل ترقية بنسبة 57%. وبيَّنت نتائج التقرير، نمو عدد الشركات التي منحت زيادات ومكافآت سنوية لموظفيها خلال 2023 لتصل إلى 64%، مقابل 62.7% خلال عام 2022.


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