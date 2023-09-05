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تسديد فواتير بأكثر من 70 مليار ريال عبر "سداد"بنسبة 91%.. في شهر

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تسديد فواتير بأكثر من 70 مليار ريال عبر "سداد"بنسبة 91%
أ أ
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ارتفعت مبالغ الفواتير المسددة في شهر يوليو الماضي بنسبة 18.5%، حيث سجلت 70.635.909 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 59 مليار ريال و598 مليون.
وفاقت مبالغ الفواتير المسددة عبر سداد مبالغ الفواتير المسددة عبر قنوات أخرى، حيث بلغت أكثر من 64 مليار ريال وبنسبة تصل الى 91%، مقابل 6.341.143 مليارات ريال عبر قنوات أخرى.

بيانات البنك المركزي

وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الفواتير المسددة لشهر يوليو 33.718.211 مليون فاتورة مسددة، منها 30.429.664 مليون فاتورة مسددة عبر سداد، و3.288.547.
وتصدرت الاتصالات وخدمات المرافق مدفوعات نظام سداد حسب القطاعات، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 20.785.485 مليون بـ62%.
وحلت الخدمات الحكومية ثانيًا، بإجمالي 8.946.584 مليونا بـ27%.

والمال والتأمين وخدمات الأعمال ثالثًا، بإجمالي 3.355.503 ملايين بـ10%.
وجاءت خدمات النقل رابعًا، بإجمالي 212.259 ألف بـ0.62%.

وأخرى خامسًا، بإجمالي 181.740 ألف بـ0.53%.

النصيب الأكبر للخدمات الحكومية

استحوذت الخدمات الحكومية على النصيب الأكبر من مبالغ مدفوعات نظام سداد حسب القطاعات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 47.972.544 مليار ريال بـ68%.
وحلت الاتصالات وخدمات المرافق ثانيًا، بإجمالي 12.561.283 مليار ريال بـ18%.

والمال والتأمين وخدمات الأعمال ثالثًا، بإجمالي 9.276.530 مليار بـ13%.
وأخرى رابعًا، بإجمالي 432.990 مليون ريال بـ0.61%.

وخدمات النقل خامسًا، بإجمالي 297.598 مليون ريال بـ0.42%..

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