الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع مفاجئ.. أسعار النفط تسجل 76 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في قرابة 5 أشهر.

انخفاض العقود الآجلةاضافة اعلان

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.81% إلى 75.8 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد تراجع دون مستوى 76 دولارا للمرة الأولى منذ بداية يوليو الماضي.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.18% إلى 70.74 دولار للبرميل، بحسب التداولات.

تخفيضات طوعية في أوبك+

في 30 نوفمبر، وافق أعضاء أوبك+ على خفض كبير في إنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، والذي يتضمن تخفيضات طوعية مستمرة من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية والتي كانت سارية منذ أغسطس 2023.
لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من تلك التخفيضات يمثل امتدادًا للخفض الطوعي الذي تطبقه المملكة وروسيا بالفعل.
حيث كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق، ولكن يبدو أن ديناميكيات السوق الحالية طغت على التأثير.

تخفيضات أعمق

إضافة إلى التعقيد، اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أوبك+ قد تفكر في تخفيضات إنتاج أعمق لمواجهة تقلبات السوق.
وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن فوائد هذه الإجراءات لن تكون فورية، كما يتضح من انخفاض عائدات النفط الروسية إلى 10.53 مليار دولار في نوفمبر من أرقام أعلى في أكتوبر.
في محور استراتيجي، من المقرر أن تخفض المملكة أسعار النفط للأسواق الآسيوية اعتبارًا من يناير 2024. ويمثل هذا أول انخفاض في الأسعار لهذه الأسواق منذ يونيو من العام الماضي ويشير إلى تحول في نهج إدارة حصة السوق والطلب.
يستمر التفاعل بين قرارات إنتاج أوبك + والعوامل الجيوسياسية وفنيات السوق في دفع التقلبات في أسعار النفط حيث يراقب اللاعبون في الصناعة علامات الاستقرار أو المزيد من الانخفاض في سوق الطاقة الحيوي هذا.

اقرأ أيضا

أسعار الأسهم
5:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

ارتفاع أسهم 118 شركة.. مؤشر سوق الأسهم يكسب 30.19 نقطة

قمة العالمية لقادة العقار
12:15 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مشاريع عملاقة.. أنظار العالم تتجه إلى قمة قادة العقار بالمملكة

سكني
10:45 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

60 ألف وحدة سكنية في معرض "مسكن العقاري" بقيمة 7مليار ريال

اسعار العملات3
10:27 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

اسعار العملات اليوم الأربعاء.. الجنيه الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

اقرأ أيضا

أسعار الذهب تتراجع ريالين اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

37 % انخفاض التمويل قصير الأجل عبر المصارف

5 آلاف ضعف الموظف العادي.. تعرف على راتب أعلى 100 رئيس تنفيذي

أدنى مستوى في 5 أشهر.. ما سبب خسائر النفط العنيفة؟

انخفاض مؤشر الأسهم 47.56 نقطة بعد تداولات بلغت 5.8 مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

انخفاض أسعار النفط 4:52 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أدنى مستوى في 5 أشهر.. ما سبب خسائر النفط العنيفة؟

أسعار النفط 9 11:06 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

انخفاض أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي

أوبك 2 6:58 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

بعد تقرير "أوبك".. ارتفاع محدود في أسعار العقود الآجلة للنفط

أسعار النفط 10 10:25 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

اقرأ أيضا

الاستقطاع
12:54 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الزكاة" تطالب الخاضعين لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارات شهر نوفمبر

هدف
11:54 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

قمة العالمية لقادة العقار
11:39 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

متحدثون من 110 دول.. انطلاق القمة العالمية لقادة العقار في الرياض

أسعار العملات الريال
10:17 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الثلاثاء.. اليورو يتراجع ويُسجل 4.6 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزير المالية محمد الجدعان
6:34 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

وزير المالية: العام الجاري سينتهي بإنفاق رأس مالي يتجاوز الـ 200 مليار ريال

الخطوط السعودية
6:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. الخطوط السعودية تعلن تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة (6,000 ريال) لحملة الثانوية

بويا العربية للتأمين الصحي
5:33 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

متى يمكن الاشتراك في نظام التأمينات بعد الالتحاق بالعمل؟

ولى العهد السعودي
5:13 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بعد إعلان ميزانية عام 2024م .. ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

6756876
5:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد

وزارة الدفاع
3:16 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة ومواعيد التقديم بالوظائف العسكرية المتاحة