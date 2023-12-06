تراجع مفاجئ.. أسعار النفط تسجل 76 دولارًا للبرميل

أ أ

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في قرابة 5 أشهر.





انخفاض العقود الآجلة اضافة اعلان



تخفيضات طوعية في أوبك+



تخفيضات أعمق



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.81% إلى 75.8 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد تراجع دون مستوى 76 دولارا للمرة الأولى منذ بداية يوليو الماضي.فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.18% إلى 70.74 دولار للبرميل، بحسب التداولات.في 30 نوفمبر، وافق أعضاء أوبك+ على خفض كبير في إنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، والذي يتضمن تخفيضات طوعية مستمرة من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية والتي كانت سارية منذ أغسطس 2023.لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من تلك التخفيضات يمثل امتدادًا للخفض الطوعي الذي تطبقه المملكة وروسيا بالفعل.حيث كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق، ولكن يبدو أن ديناميكيات السوق الحالية طغت على التأثير.إضافة إلى التعقيد، اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن أوبك+ قد تفكر في تخفيضات إنتاج أعمق لمواجهة تقلبات السوق.وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن فوائد هذه الإجراءات لن تكون فورية، كما يتضح من انخفاض عائدات النفط الروسية إلى 10.53 مليار دولار في نوفمبر من أرقام أعلى في أكتوبر.في محور استراتيجي، من المقرر أن تخفض المملكة أسعار النفط للأسواق الآسيوية اعتبارًا من يناير 2024. ويمثل هذا أول انخفاض في الأسعار لهذه الأسواق منذ يونيو من العام الماضي ويشير إلى تحول في نهج إدارة حصة السوق والطلب.يستمر التفاعل بين قرارات إنتاج أوبك + والعوامل الجيوسياسية وفنيات السوق في دفع التقلبات في أسعار النفط حيث يراقب اللاعبون في الصناعة علامات الاستقرار أو المزيد من الانخفاض في سوق الطاقة الحيوي هذا.