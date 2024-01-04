تراجع غير مسبوق في أسعار الماس .. لهذا السبب

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تراجعت أسعار الألماس لمستويات غير مسبوقة مما قد يكون مؤشرا لانهيارها تماما في الشهور أو السنوات القليلة القادمة.

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تراجع أسعار الماس العام الماضي:



أسعار الماس المصنع:



وشهدت أسعار الماس العام الماضي تراجعا لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً، وذلك بسببب التضخم، بحسب موقع "أريبيان بزنس".لكن هناك عامل مستجد آخر حاليا وهو جاذبية الماس المزروع في المختبر مع جاذبية أسعاره فضلا عن جوانب الاستدامة فيه أمام المستهلكين.وتعد أسعار الماس المصنّع في مواقع البيع بالتجزئة أرخص بنسبة 40 بالمائة من الماس العادي، لكنها قد تصل أحيانا إلى مستويات أقل بنسبة 60 بالمائة أو حتى بنسبة 90 بالمائة.وحول وجود فرق بين الماس الطبيعي والصناعي فقد أشار معهد الأحجار الكريمة الأمريكي بأنه يمكن تبسيط الأمر كالتالي:الماس المزروع في المختبر يشبه الثلج الموجود في الثلاجة ، بينما لماس الطبيعي يشبه الثلج الموجود في نهر جليدي.