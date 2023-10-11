الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 224 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 من أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 224.17 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 224.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.49 ريال.


عيار 21 يُسجل 196.15 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.15 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.13 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.77 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           224.17         
الذهب عيار  22           205.49         
الذهب عيار  21            196.15         
الذهب عيار  18            168.13         
الذهب عيار  14            130.77


أوقية الذهب تسجل 7,494.57 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,494.57 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,136.80 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           224.60         
الذهب عيار  22           205.88         
الذهب عيار  21           196.52         
الذهب عيار  18           168.45         
الذهب عيار 14            131.02


أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 6,984.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,584 ريال.

اقرأ أيضا

أسعار العملات الريال
10:02 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يسجل 4.61 ريال

أسعار النفط 5
4:27 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بسبب الحرب في فلسطين

أزمات النقد العالمية
4:07 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"صندوق النقد": 3 أسباب وراء أزمات النقد العالمية منذ 2020

الذهب
2:23 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الذهب يستغل الصراعات الدولية ويواصل الصعود لأعلى

اقرأ أيضا

صندوق النقد الدولي: 4 % نموا متوقعا للمملكة في 2024

قرار بإلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن الحاجة

البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

تأسيس "تسارع لاستثمارات النقل" لتمكين قطاع السيارات

"صندوق النقد" يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4%

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 4 9:59 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استمرار ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

اختبار الورقي 9:47 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

اسعار الذهب 4 10:23 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 221 ريالاً

اسعار الذهب 9:56 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اقرأ أيضا

اسعار العملات1
10:00 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استقرار أسعار العملات اليوم.. واليورو يسجل 3.96 ريال

اسعار الذهب 4
9:59 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استمرار ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

أسعار البترول
5:03 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تعطل الإمدادات واشتعال الأوضاع في فلسطين يدفعان أسعار النفط للتراجع

WhatsApp Image 2023-10-10 at 1.01.06 AM
1:03 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أعلى مكاسب .. القيمة السوقية لقطاع التأمين تقفز لـ 70 مليار ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
11:02 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

رد رسمي.. هل زيادة معاش الضمان الاجتماعي دورية أم مرة واحدة؟

القهوة
10:27 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

النمر: خلط القهوة بمشروبات الطاقة يسبب الموت المفاجئ

أهم 10
10:01 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التغيرات الجديدة في حساب المواطن وحقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم

7876 8766
9:15 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بمشاركة 50 جهة.. تنفيذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة

2020_3_5_0_50_57_710
8:24 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

سعادة الدنيا والآخرة.. هاشتاق "من لزم الاستغفار غمرته الأفراح" يتصدر الترند

حساب المواطن
7:49 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي والتغيرات الجديدة