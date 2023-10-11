تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 224 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 من أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 224.17 ريال





عيار 21 يُسجل 196.15 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,494.57 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال



وسجل عيار 24 نحو 224.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.49 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.15 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.13 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.77 ريال.الذهب عيار 24 224.17الذهب عيار 22 205.49الذهب عيار 21 196.15الذهب عيار 18 168.13الذهب عيار 14 130.77وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,494.57 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,136.80 ريال.الذهب عيار 24 224.60الذهب عيار 22 205.88الذهب عيار 21 196.52الذهب عيار 18 168.45الذهب عيار 14 131.02وقد بلغ سعر أوقية الذهب 6,984.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,584 ريال.