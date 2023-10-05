تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 5 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعارِ.
وسجل عيار 24 نحو 219.87 ريال، فيما
سجل عيار 22 نحو 201.54 ريال.
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عيار 24 يسجل 219.86
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.38ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.9
ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.25 ريال.
عيار 21 يُسجل 192.38ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 219.86
أسعار الذهب اليوم في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 22 201.54
سعر جرام الذهب عيار 21 192.38
سعر جرام الذهب عيار 18 164.9
سعر جرام الذهب عيار 14 128.25
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.39 ريال،
داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.
أوقية الذهب تسجل 6,838.39 ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 219.87
أسعار الذهب أمس في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 22 201.55
سعر جرام الذهب عيار 21 192.39
سعر جرام الذهب عيار 18 164.9
سعر جرام الذهب عيار 14 128.26