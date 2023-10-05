تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 5 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعارِ.



اضافة اعلان

عيار 24 يسجل 219.86





عيار 21 يُسجل 192.38ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,838.39 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,838.64 ريال



وسجل عيار 24 نحو 219.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.54 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.38ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.9 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.25 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 219.86سعر جرام الذهب عيار 22 201.54سعر جرام الذهب عيار 21 192.38سعر جرام الذهب عيار 18 164.9سعر جرام الذهب عيار 14 128.25وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.39 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 219.87سعر جرام الذهب عيار 22 201.55سعر جرام الذهب عيار 21 192.39سعر جرام الذهب عيار 18 164.9سعر جرام الذهب عيار 14 128.26وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.64 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,862.57 ريال.