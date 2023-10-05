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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الخميس
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 5 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 219.86

 وسجل عيار 24 نحو 219.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.54 ريال.


عيار 21 يُسجل 192.38ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 192.38ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.9 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.25 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        219.86         
سعر جرام الذهب عيار 22        201.54         
سعر جرام الذهب عيار 21          192.38         
سعر جرام الذهب عيار 18            164.9
سعر جرام الذهب عيار 14          128.25


أوقية الذهب تسجل 6,838.39 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.39 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,870.70 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        219.87
سعر جرام الذهب عيار 22         201.55         
سعر جرام الذهب عيار 21          192.39         
سعر جرام الذهب عيار 18            164.9
سعر جرام الذهب عيار 14          128.26


أوقية الذهب تسجل 6,838.64 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,838.64 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 219,862.57 ريال.

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