الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الخميس
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 21 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 232.41

 وسجل عيار 24 نحو 232.41 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.04 ريال.


عيار 21 يُسجل 203.36 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.36 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو  74.30 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.57 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24     232.41
الذهب عيار 22     213.04
الذهب عيار 21     203.36
الذهب عيار 18     174.30
الذهب عيار 14     135.57


أوقية الذهب تسجل 7,227.82 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 7,227.82 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,706.40 ريال.


أسعار الذهب أمس

الذهب عيار 24     232.85
الذهب عيار 22     213.44
الذهب عيار 21     203.74
الذهب عيار 18     174.63
الذهب عيار 14     135.83


أوقية الذهب تسجل 7,784.76 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 7,784.76 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 242,164 ريال.

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