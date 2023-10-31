تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 221 ريالاً

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 31 من أكتوبر، حيث شهدت تراجعًا طفيفًا في الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 241.53 ريال





عيار 21 يُسجل 211.34 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,524.45 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,512.26 ريال



وسجل عيار 24 نحو 241.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 221.4 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.15 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.89 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 241.53سعر جرام الذهب عيار 22 221.4سعر جرام الذهب عيار 21 211.34سعر جرام الذهب عيار 18 181.15سعر جرام الذهب عيار 14 140.89وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,524.45 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,920.49 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 241.92سعر جرام الذهب عيار 22 221.76سعر جرام الذهب عيار 21 211.68سعر جرام الذهب عيار 18 181.44سعر جرام الذهب عيار 14 141.12وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,512.26 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,528.42 ريال.