الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 217 ريالًا

اسعار الذهب3
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 24 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان

عيار 24 يسجل 247.62 ريال

وسجل عيار 24 نحو 247.62 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 226.82 ريال.

عيار 21 يُسجل 216.66 ريال

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 216.66 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 185.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 144.86 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           247.62         
الذهب عيار  22           226.82         
الذهب عيار 21             216.66         
الذهب عيار  18             185.71         
الذهب عيار  14            144.86


أوقية الذهب تسجل 8,278.55 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,278.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,524.80 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           247.90         
الذهب عيار  22           227.07         
الذهب عيار  21             216.91         
الذهب عيار  18             185.92         
الذهب عيار  14            145.02

أوقية الذهب تسجل 8,287.92 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,287.92 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 257,816 ريال.

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