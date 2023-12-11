تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يُسجل 211 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 11 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يُسجل 240.73 ريال



عيار 21 يُسجل 210.64ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريال



وسجل عيار 24 نحو 240.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.51 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.55 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.83 ريال.الذهب عيار 24 240.73الذهب عيار 22 220.51الذهب عيار 21 210.64الذهب عيار 18 180.55الذهب عيار 14 140.83وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,048.20 ريال.الذهب عيار 24 241.74الذهب عيار 22 221.43الذهب عيار 21 211.52الذهب عيار 18 181.30الذهب عيار 14 141.42وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,409.60 ريال."تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن