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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يُسجل 211 ريالًا

أسعار الذهب5
أسعار الذهب اليوم الإثنين
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 11 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان

عيار 24 يُسجل 240.73 ريال

وسجل عيار 24 نحو 240.73 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 220.51 ريال.

عيار 21 يُسجل 210.64ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 210.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 180.55 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 140.83 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           240.73         
الذهب عيار  22             220.51         
الذهب عيار  21             210.64         
الذهب عيار  18              180.55         
الذهب عيار  14             140.83

أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 8,048.20 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           241.74         
الذهب عيار  22            221.43         
الذهب عيار  21              211.52         
الذهب عيار  18              181.30         
الذهب عيار  14             141.42

أوقية الذهب تسجل 8,081.97 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,081.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,409.60 ريال.

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