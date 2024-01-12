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تراجع القروض الشخصية في المملكة لأول مرة منذ الأزمة المالية

القروض الشخصية
تراجع القروض الشخصية في المملكة
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تراجعت القروض الاستهلاكية الشخصية في المملكة خلال أول تسعة أشهر من 2023 بنسبة 0.8 في المئة، لتبلغ 470.9 مليار ريال مقابل 474.6 مليار ريال بنهاية 2022.اضافة اعلان

تراجع القروض في المملكة لأول مرة منذ 2008

يعد التراجع المسجل خلال 2023 هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا، وفقًا لـ"الاقتصادية".
وتراجع القروض خلال 2023 و2008 هما التراجعان الوحيدان تاريخيًا للقروض الاستهلاكية في السعودية، وفق البيانات المتاحة، فيما كانت تشهد ارتفاعًا في جميع الأعوام الأخرى.

ارتفاع القروض الاستهلاكية 0.4%

وشهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الثالث 2023، بنحو 0.4 في المئة، بعد أن كانت قد تراجعت خلال الربعين الأول والثاني من العام ذاته بنسبة 0.7 في المئة و0.6 في المئة على التوالي.
وعلى أساس سنوي، حققت القروض الاستهلاكية شبه استقرار "0.1 في المئة"، حيث كانت 470.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2022.

القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري

ولا تشمل القروض الاستهلاكية التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة في الأسهم.
وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية.

قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية

ومثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 2.3 في المئة، بقيمة نحو 11.1 مليار ريال، مرتفعة 0.3 في المئة عن نهاية 2022 البالغة 11 مليار ريال.
وشكلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 1.7 في المئة، بقيمة 7.97 مليار ريال، متراجعة 8.2 في المئة.

القروض بغرض التعليم بلغت 1.5%

وتعادل القروض بغرض التعليم نحو 1.5 في المئة، بقيمة 7.1 مليار ريال، مرتفعة 11.1 في المئة، وشكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.1 في المئة، بقيمة 521 مليون ريال، متراجعة 7.7 في المئة
فيما كان نصيب الأسد لبند القروض الاستهلاكية الأخرى "غير المصنفة في البنود السابقة" بحصة 86.2 في المئة، بقيمة 405.7 مليار ريال، متراجعة 1.6 في المئة عن مستوياتها نهاية 2022 البالغة 410.7 مليار ريال.

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