تراجع أسعار النفط مع مخاوف انكماش الطلب في الصين وأمريكا

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد صعودها يوم الجمعة بعد تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثر سلبًا على معنويات السوق. اضافة اعلان





أسعار خام برنت



تخفيضات إنتاج النفط الطوعية



وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 71 سنتًا أو 0.87 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر كانون الأول 68 سنتًا أو 0.88 بالمئة إلى 76.49 دولار للبرميل.وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و82.31 دولار للبرميل لخام برنت.وصعدت الأسعار بنحو 2% يوم الجمعة بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بقرابة 4% خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.وأكدت المملكة وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، في الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.وتجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا في 26 من نوفمبر.