تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة.. و"برنت" فوق التسعين

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية في الصين على توقعات الطلب على الوقود. اضافة اعلان

وظل خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل، مدعوما بشح الإمدادات بعد أن مددت المملكة وروسيا تخفيضات الإمدادات.





خام برنت يسجل 90.16 دولار للبرميل



وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 49 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 90.16 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.77 دولار للبرميل، منخفضًا 74 سنتًا، أو 0.9 بالمئة.النمو الاقتصادي الصينيوقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني أثرت على المعنويات في مختلف السلع".وأضافوا أن "هذه الخطوة تفاقمت بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أبقى شهية المستثمرين منخفضة" في إشارة إلى العملة الأمريكية التي ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية.وارتفع كلا العقدين في الأسبوعين الماضيين واستقر برنت عند أعلى مستوياته، بعد أن أعلنت المملكة وروسيا الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع.وقال محللو (ايه.ان.زد) إن "أي علامة على طلب قوي من تقارير سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وأوبك من المرجح أن تدفع أسعار النفط للارتفاع".