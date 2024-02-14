تراجع أسعار النفط بفعل ضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية

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انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين، بعد إعلان تقرير عن زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية.

وعرض "أوبك"، ووكالة الطاقة الدولية توقعات متناقضة للسوق العالمية.





تراجع أسعار النفط من أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين



أسعار المستهلكين لا تزال قوية حسب البيانات الأمريكية



الخروج من نطاق التداول البالغ 10 دولارات



ارتفاع الإمدادات من خارج "أوبك+"



وكالة الطاقة الدولية تتوقع انفراجًا في الأسواق



انخفض خام برنت إلى نحو 82 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1% تقريباً أمس الثلاثاء. وكان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 78 دولاراً بعد تسجيله اليوم السابع من المكاسب.وأفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 8.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على البيانات.جاء تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأمريكية أن أسعار المستهلكين لا تزال قوية، ما وجه ضربة للتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريباً.وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وتجعل قوة العملة الأميركية السلع أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.كافح النفط للخروج من نطاق التداول البالغ 10 دولارات الذي كان محصوراً فيه هذا العام، على الرغم من أن سلسلة مكاسب خام غرب تكساس الوسيط الأخيرة تشير إلى زخم صعودي.وأسهمت تخفيضات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائهم، بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، في دعم الأسعار.ومع ذلك، فإن ارتفاع الإمدادات من خارج "أوبك+" والمخاوف بشأن نمو الطلب في الصين اجتمعا لكبح تلك المكاسب.قال كبير مسؤولي "أوبك"، أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بقوة، في حين كشفت توقعات شهرية من المجموعة عن التزام محدود بأحدث جولة من تخفيضات الإمدادات للأعضاء.وأشارت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إلى انفراج في الأسواق هذا العام، مع نمو متوقع في العرض بما يتجاوز تلبية الاستهلاك في جميع أنحاء العالم.وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والإستراتيجية في آسيا في بنك "ميزوهو": "إلى حد ما، فإن الحالة الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية في ظل قوة الاستهلاك تدعم وجهة نظر أوبك بشأن الطلب القوي.