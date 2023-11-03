تراجع أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى خلال عامين

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سجل مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجعًا في أكتوبر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين. اضافة اعلان

وجاء مدفوعًا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.





السلع الغذائية الأكثر تداولاً



المتغيرات الشهرية في الأسعار





تعويض ارتفاع أسعار السكر



وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 120.6 نقطة في أكتوبر، انخفاضًا من 121.3 في الشهر السابق.وكانت قراءة أكتوبر هي الأدنى منذ مارس 2021، فيما أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9 بالمئة عن العام السابق.وبلغ متوسط المؤشر، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية المتداولة عالميًا 121.5 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 121.4 نقطة في أغسطس.يقل هذا المستوى بنسبة 10.7% عن قيمته قبل عام و24% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل إليه في مارس 2022، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.ولفتت منظمة الأغذية والزراعة إلى إن أسعار المواد الغذائية استقرت بشكل عام خلال شهر سبتمبر، حيث ساعدت الإمدادات القوية من القمح والمواد الغذائية الرئيسة الأخرى على تعويض ارتفاع أسعار السكر وسط تقارير عن ضعف المحاصيل في آسيا.وقالت المنظمة ومقرها روما إن معظم الانخفاض يرجع إلى انخفاض أسعار القمح والزيوت النباتية.