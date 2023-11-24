السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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تراجع أسعار السكر.. وتهديدات المحاصيل مستمرة

اسعار السكر
أسعار السكر العالمية
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أغلق سعر السكر العالمي، تسليم شهر مارس في نيويورك، عند -0.53 (-1.91%)، بينما أغلق السكر الأبيض في لندن لشهر مارس عند -8.30 (-1.11%).اضافة اعلان

تراجع أسعار السكر والريال البرازيلي

وتراجعت أسعار السكر بشكل طفيف فقط حيث أدى ضعف الريال البرازيلي إلى زيادة بيع العقود الآجلة للسكر، حيث تراجع الريال يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع مقابل الدولار.
وقبل ذلك ارتفعت أسعار السكر يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع، حيث أدت الأمطار الغزيرة في أوروبا إلى غمر الحقول وتأخر إنتاج بنجر السكر مما هدد بتقليص إمدادات السكر العالمية.

32 يومًا من الأمطار في فرنسا

كما سقط على فرنسا ل 32 يوماً متتاليًا أمطار في أطول فترة منذ عام 1998. وما يقرب من 50% من بنجر السكر في فرنسا لم يتم حصاده بسبب الحقول التي غمرتها الفيضانات.
وفي بداية الشهر الحالي ارتفع السكر إلى أعلى مستوياته منذ 12 عامًا وسط توقعات بتقلص إمدادات السكر العالمية.

انخفاض سكر تايلاند

وتدعم توقعات انخفاض الصادرات من تايلاند أسعار السكر، وقال نائب وزير التجارة التايلاندي إن البلاد ستصنف السكر كسلعة خاضعة للرقابة للسيطرة على التضخم والحفاظ على الأمن الغذائي .

توقعات وزارة الزراعة الأمريكية

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي الصادر في 25 مايو أن يرتفع إنتاج السكر العالمي في 2023/24 بنسبة +6.0% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي يبلغ 187.881 مليون طن.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أيضًا أن تنخفض مخزونات السكر العالمية لعام 2023/24 بنسبة -15.2% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا عند 33.455 مليون طن متري.

توقعات منظمة "آي إس أو"

وفي الوقت نفسه، توقعت منظمة آي إس أوه أن ينخفض إنتاج السكر العالمي في 2023/24 بنسبة -1.2% على أساس سنوي إلى 174.8 مليون طن متري.
وتوقعت أيضًا أن سوق السكر العالمي في 2023/24 سوف يقع في عجز قدره -2.12 مليون طن متري من المستوى العالمي في 2022/23.

الهند تفرض قيودًا على صادراتها من السكر

تعتبر التكهنات بأن الهند قد تفرض قيودًا على صادراتها من السكر بما يشكل عاملاً صعوديًا رئيسًا لأسعار السكر.
وذكرت رويترز أن الهند تدرس منع مصانع السكر لديها من تصدير السكر في موسم 2023/24 الذي يبدأ في أكتوبر، حيث أدى نقص الأمطار الموسمية إلى انخفاض محصول السكر في البلاد.

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