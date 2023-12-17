تراجع أسعار الذهب 3 ريالات.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 243.62 ريال



عيار 21 يُسجل 213.16 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,144.82 ريال



أوقية الذهب تسجل 8,234.42 ريال



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وسجل عيار 24 نحو 243.62 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.15 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.16 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.52 ريال.الذهب عيار 24 243.62الذهب عيار 22 223.15الذهب عيار 21 213.16الذهب عيار 18 182.71الذهب عيار 14 142.52وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,144.82 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,364.80 ريال.أسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 246.30الذهب عيار 22 225.61الذهب عيار 21 215.51الذهب عيار 18 184.72الذهب عيار 14 144.08وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,234.42 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 256,152 ريال.