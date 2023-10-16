الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب اليوم الإثنين
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 16 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 231.52 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 231.52 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.23 ريال.


عيار 21 يُسجل 202.58 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.58 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.64 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.06 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           231.52         
الذهب عيار  22           212.23         
الذهب عيار  21           202.58         
الذهب عيار  18           173.64         
الذهب عيار  14           135.06


أوقية الذهب تسجل 7,800.14 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,800.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 242,642.40 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           233.31         
الذهب عيار  22           213.87         
الذهب عيار  21           204.15         
الذهب عيار  18           174.99         
الذهب عيار  14           136.10


أوقية الذهب تسجل 7,800.14 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,800.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 242,642.40 ريال.

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