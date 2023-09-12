تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 232 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 12 من سبتمبر.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفًا في الأسعارِ، وسجل عيار 24 نحو 231.53 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.23 ريال. اضافة اعلان





عيار 21 يُسجل 202.59 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7.201.20 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7228.14 ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.59 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.65 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.06 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 231.53سعر جرام الذهب عيار 22 212.23سعر جرام الذهب عيار 21 202.59سعر جرام الذهب عيار 18 173.65سعر جرام الذهب عيار 14 135.06وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7201.20 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231.527.55 ريال.ذهب عيار 24 قيراط 232.39 ريالذهب عيار 22 قيراط 213.02 ريالذهب عيار 21 قيراط 203.34 ريالذهب عيار 18 قيراط 174.29 ريالذهب عيار 16 قيراط 154.93 ريالذهب عيار 14 قيراط 135.56 ريالوقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7228.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232.390.13 ريال.