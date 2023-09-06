تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 214 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، وسجل عيار 24 نحو 233.36 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.91 ريال.





عيار 21 يُسجل 204.19 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,258.05 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7,274.55 ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.19 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.02 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.12 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24233.36سعر جرام الذهب عيار 22213.91سعر جرام الذهب عيار 21204.19سعر جرام الذهب عيار 18 175.02سعر جرام الذهب عيار 14 136.12وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,258.05 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,355.18 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 234.34سعر جرام الذهب عيار 22 214.81سعر جرام الذهب عيار 21 205.05سعر جرام الذهب عيار 18 175.75سعر جرام الذهب عيار 14 136.7وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,274.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,885.78 ريال.