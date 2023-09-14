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تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً

اسعار الذهب1
أسعار الذهي اليوم الخميس
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعارِ.

 

عيار 24 يسجل 230.17 ريال

وسجل عيار 24 نحو 230.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو  210.99 ريال.اضافة اعلان


عيار 21 يُسجل 201.40 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو  172.63 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.26 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24     230.17
الذهب عيار 22     210.99
الذهب عيار 21     201.40
الذهب عيار 18     172.63
الذهب عيار 14     134.26


أوقية الذهب تسجل 7.158.21 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7.158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239.376.80 ريال.


أسعار الذهب أمس

سعر جرام الذهب عيار 24                    231.77         
سعر جرام الذهب عيار 22                    212.45         
سعر جرام الذهب عيار 21                      202.8          
سعر جرام الذهب عيار 18                      173.82          
سعر جرام الذهب عيار 14                        135.2


أوقية الذهب تسجل 7.201.20 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7.201.20 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231.527.55 ريال.


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