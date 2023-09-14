تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعارِ.

عيار 24 يسجل 230.17 ريال

وسجل عيار 24 نحو 230.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.99 ريال. اضافة اعلان





عيار 21 يُسجل 201.40 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7.158.21 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7.201.20 ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.63 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.26 ريال.الذهب عيار 24 230.17الذهب عيار 22 210.99الذهب عيار 21 201.40الذهب عيار 18 172.63الذهب عيار 14 134.26وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7.158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239.376.80 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 231.77سعر جرام الذهب عيار 22 212.45سعر جرام الذهب عيار 21 202.8سعر جرام الذهب عيار 18 173.82سعر جرام الذهب عيار 14 135.2وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7.201.20 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231.527.55 ريال.