تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 202ِ ريال

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 سبتمبر.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في الأسعارِ، وسجل عيار 24 نحو 231.38 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.10 ريال. اضافة اعلان





عيار 21 يُسجل 202.46 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7.196.61 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7.258.05ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.46 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.53 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.97 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 231.38سعر جرام الذهب عيار 22 212.1سعر جرام الذهب عيار 21 202.46سعر جرام الذهب عيار 18 173.53سعر جرام الذهب عيار 14 134.97وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7.196.61 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231.379.86 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 232.15سعر جرام الذهب عيار 22 212.81سعر جرام الذهب عيار 21 203.14سعر جرام الذهب عيار18 174.12سعر جرام الذهب عيار 14 135.42وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7.258.05 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233.355.18 ريال.