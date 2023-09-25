الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 203 ريالات

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الاثنين
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 231.85

 وسجل عيار 24 نحو 231.85 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.53 ريال.


عيار 21 يُسجل 202.87 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.87  ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 73.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو  135.25 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

ذهب عيار 24 قيراط            231.85 ريال
ذهب عيار 22 قيراط           212.53  ريال
ذهب عيار 21 قيراط           202.87  ريال
ذهب عيار 18 قيراط             73.89  ريال
ذهب عيار 14 قيراط            135.25 ريال


أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.
الذهب عيار 24 232.39         
الذهب عيار 22 213.03         
الذهب عيار 21 203.34         
الذهب عيار 18 174.29         
الذهب عيار 14 135.56


أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.

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