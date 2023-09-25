تراجع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 203 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 من سبتمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 231.85





عيار 21 يُسجل 202.87 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال





أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال



وسجل عيار 24 نحو 231.85 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.53 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.87 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 73.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.25 ريال.ذهب عيار 24 قيراط 231.85 ريالذهب عيار 22 قيراط 212.53 ريالذهب عيار 21 قيراط 202.87 ريالذهب عيار 18 قيراط 73.89 ريالذهب عيار 14 قيراط 135.25 ريالوقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.الذهب عيار 24 232.39الذهب عيار 22 213.03الذهب عيار 21 203.34الذهب عيار 18 174.29الذهب عيار 14 135.56وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.