تراجع أسعار الذهب عالميًا لهذا السبب

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية. اضافة اعلان





نهاية دورة التشديد النقدي





تماسك الدولار أمام العملات الرئيسة





الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة





خفض أسعار الفائدة في مايو القادم



وتشير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بلغ نهاية دورة التشديد النقدي مما حدّ من هبوط أسعار الذهب.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1996.79 دولار للأونصة بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار.وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي أيضا 0.1% إلى 1998.80 دولار.وتماسك الدولار أمام عملات رئيسة أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر في الجلسة السابقة.ومن شأن ضعف الدولار وتراجعه، جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وفقًا لـ""رويترز".واتفق مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير حول السياسة النقدية على المضي قدما "بحرص" ورفع أسعار الفائدة فقط إذا تراجع التقدم على صعيد كبح التضخم.وفقًا لمحضر الاجتماع الذي عقد يومي 31 من أكتوبر والأول من نوفمبر.وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن تكون هناك فرصة تقترب من 60% لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو.





انخفاض مبيعات العقارات في أمريكا





أدنى مستوى لعوائد الخزانة الأمريكية



وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات العقارات الحالية في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 13 عامًا في أكتوبر.إذ دفع ارتفاع فوائد الرهن العقاري خلال العقدين الماضيين وشح المعروض في السوق المشترين إلى الابتعاد عن السوق.وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.79 دولار للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1072.35 دولار.