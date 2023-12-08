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تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 8 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.

عيار 24 يسجل 243.74 ريالاضافة اعلان

وسجل عيار 24 نحو 243.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.27 ريال.

عيار 21 يُسجل 213.27ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.27 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.81 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.59 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           243.74         
الذهب عيار  22            223.27         
الذهب عيار  21             213.27         
الذهب عيار  18              182.81         
الذهب عيار  14             142.59

أوقية الذهب تسجل 8,148.83 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,148.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,489.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.44         
الذهب عيار  22             223.90         
الذهب عيار  21              213.88         
الذهب عيار  18               183.33         
الذهب عيار  14              143.00

أوقية الذهب تسجل 8,172.24 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,172.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 1,885.57 ريال.

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