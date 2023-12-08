تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 8 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في معظم الأسعار.





عيار 24 يسجل 243.74 ريال اضافة اعلان



عيار 21 يُسجل 213.27ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,148.83 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,172.24 ريال



وسجل عيار 24 نحو 243.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.27 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.27 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.81 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.59 ريال.الذهب عيار 24 243.74الذهب عيار 22 223.27الذهب عيار 21 213.27الذهب عيار 18 182.81الذهب عيار 14 142.59وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,148.83 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,489.60 ريال.الذهب عيار 24 244.44الذهب عيار 22 223.90الذهب عيار 21 213.88الذهب عيار 18 183.33الذهب عيار 14 143.00وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,172.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 1,885.57 ريال.