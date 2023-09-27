تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 200 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 27 من سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 229.00





عيار 21 يُسجل 200.38 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,122 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





سعر أوقية الذهب 7.769.38 ريال



وسجل عيار 24 نحو 229.00 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 209.92 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 200.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 171.7 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.58ريال.اسعار الذهب عيار 24 229.00 ريالسعر الذهب عيار 22 209.92 ريالاسعار الذهب عيار 21 200.38 ريالاسعار الذهب عيار 18 171.75 ريالسعر الذهب عيار 14 133.58 ريالوقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,122 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 231.99سعر جرام الذهب عيار 22 212.66سعر جرام الذهب عيار 21 203سعر جرام الذهب عيار 18 174سعر جرام الذهب عيار 14 135.33وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.