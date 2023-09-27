تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 200 ريالاً

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تقدم
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء
27 من سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار.
وسجل عيار 24 نحو 229.00 ريال، فيما سجل عيار 22
نحو 209.92 ريال.
عيار
24 يسجل 229.00
وسجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 200.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 171.7 ريالاً،
وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.58ريال.
عيار
21 يُسجل 200.38 ريال
اسعار الذهب عيار 24 229.00 ريال
أسعار
الذهب اليوم في المملكة
سعر الذهب عيار 22 209.92 ريال
اسعار الذهب عيار 21 200.38 ريال
اسعار الذهب عيار 18 171.75 ريال
سعر الذهب عيار 14 133.58 ريال
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,122 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7,122 ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 231.99
أسعار الذهب أمس في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 22 212.66
سعر جرام الذهب عيار 21 203
سعر جرام الذهب عيار 18 174
سعر جرام الذهب عيار 14 135.33