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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 200 ريالاً

اسعار الذهب1
أسعار الذهب اليوم في المملكة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 27 من سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 229.00

 وسجل عيار 24 نحو 229.00 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 209.92 ريال.


عيار 21 يُسجل 200.38 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 200.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 171.7 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 133.58ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

اسعار الذهب عيار 24        229.00  ريال     
سعر الذهب عيار 22          209.92  ريال     
اسعار الذهب عيار 21        200.38  ريال     
اسعار الذهب عيار 18        171.75  ريال     
سعر الذهب عيار 14          133.58 ريال


أوقية الذهب تسجل 7,122 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,122 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24           231.99      
سعر جرام الذهب عيار 22           212.66      
سعر جرام الذهب عيار 21                203      
سعر جرام الذهب عيار 18                174
سعر جرام الذهب عيار 14           135.33


سعر أوقية الذهب 7.769.38 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.

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