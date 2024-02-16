تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسلاك الكهربائية

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تراجعت أسعار الحديد في المملكة على أساس شهري، في يناير الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأسلاك ومجمل فئات الكيابل الكهربائية.





انخفاض أسعار حديد التسليح في المملكة



تراجع سعر حديد التسليح 12 مم بنسة .2%



ارتفاع أسعار مجمل الأسلاك الكهربائية



وأوضحت هيئة الإحصاء، أن سعر حديد التسليح (6 مم) سجل 3935.23 ريال للطن، منخفضًا بنسبة 0.9% على أساس شهري.وسجل سعر حديد التسليح (8 مم) 2747.05 ريال، منخفضا بنسبة 0.8%، بينما سجل سعر حديد التسليح (10 مم) 2799.61 ريال، منخفضًا بنسبة 0.6% على أساس شهري.وانخفض سعر حديد التسليح (12 مم) سجل 2664.66 ريال، منخفضًا بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (14 مم) بنسبة 0.2%، مسجلاً 2659.8 ريال للطن.وبلغ سعر حديد التسليح (16 مم) في شهر يناير الماضي، 2667.6 ريال، منخفضًا بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر حديد التسليح (18 مم) 0.1%، مسجلا 2672.7 ريال للطن.وسجل سعر الكيابل الربط الحديد الصيني انخفاضًا بنسبة 1.9% ، مسجلة 50.71 ريال لـ(10 كجم).وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 2.8% على أساس شهري، مسجلا 1.09 ريال للمتر، بينما ارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (4 مم) بنسبة 1.3%، مسجلا 1.59 ريال للمتر.