تراجع أسعار الإسمنت والخرسانة في المملكة خلال أكتوبر

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انخفضت أسعار الإسمنت والخرسانة، في أسواق المملكة على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الجبس والرمل، خلال أكتوبر الماضي.



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انخفاض أسعار الإسمنت الأسود 15 ريالاً





تراجع سعر الخرسانة





ارتفاع أسعار الجبس الوطني



وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 14.92 ريال، منخفضًا على أساس شهري بنسبة 0.2%، فيما ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي.وأفادت النشرة بأن سعر الإسمنت الأبيض (50 كجم) بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 37.92 ريال، منخفضًا على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما تراجع بنسبة 2.5% على أساس سنوي.أشارت النشرة إلى أن سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) سجل 212.65 للمتر المكعب، منخفضًا بنسبة 0.4%، و4.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 192.17 ريال، منخفضًا بنسبة 0.2% على أساس شهري.وبحسب النشرة فإن سعر الخرسانة (عادي 350 ك) سجل في شهر أكتوبر 2023 نحو 203 ريالات، منخفضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، و4.5% على أساس سنوي، بينما سجل سعر الخرسانة (عادي 250) 182.97 ريال للمتر المكعب.وارتفع سعر الجبس الوطني (40 كجم) بنسبة 0.8% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي، مسجلاً 16.3 ريال، بينما سجل سعر الرمل الناعم الأبيض نحو 62.94 ريال للمتر المكعب، مرتفعًا بنسبة 1.8%، على أساس شهري، و2% على أساس سنوي.وبلغ سعر الرمل الأحمر في أكتوبر الماضي نحو 27.04 ريال للمتر المكعب، مرتفعًا بنسبة 2.5% على أساس شهري، في حين ارتفع بالنسبة ذاتها على أساس سنوي.