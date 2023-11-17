الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار الإسمنت والخرسانة في المملكة خلال أكتوبر

الاسمنت والخرسانة
تراجع أسعار الأسمنت والخرسانة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفضت أسعار الإسمنت والخرسانة، في أسواق المملكة على أساس شهري، فيما ارتفع سعر الجبس والرمل، خلال أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان
انخفاض أسعار الإسمنت الأسود 15 ريالاً

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 14.92 ريال، منخفضًا على أساس شهري بنسبة 0.2%، فيما ارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي.
وأفادت النشرة بأن سعر الإسمنت الأبيض (50 كجم) بلغ في شهر أكتوبر الماضي نحو 37.92 ريال، منخفضًا على أساس شهري بنسبة 0.1%، بينما تراجع بنسبة 2.5% على أساس سنوي.


تراجع سعر الخرسانة

أشارت النشرة إلى أن سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) سجل 212.65 للمتر المكعب، منخفضًا بنسبة 0.4%، و4.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 192.17 ريال، منخفضًا بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وبحسب النشرة فإن سعر الخرسانة (عادي 350 ك) سجل في شهر أكتوبر 2023 نحو 203 ريالات، منخفضًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، و4.5% على أساس سنوي، بينما سجل سعر الخرسانة (عادي 250) 182.97 ريال للمتر المكعب.


ارتفاع أسعار الجبس الوطني

وارتفع سعر الجبس الوطني (40 كجم) بنسبة 0.8% على أساس شهري، و2.1% على أساس سنوي، مسجلاً 16.3 ريال، بينما سجل سعر الرمل الناعم الأبيض نحو 62.94 ريال للمتر المكعب، مرتفعًا بنسبة 1.8%، على أساس شهري، و2% على أساس سنوي.
وبلغ سعر الرمل الأحمر في أكتوبر الماضي نحو 27.04 ريال للمتر المكعب، مرتفعًا بنسبة 2.5% على أساس شهري، في حين ارتفع بالنسبة ذاتها على أساس سنوي.

اقرأ أيضا

اسعار العملات
5:06 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يسجل 4.08 ريال

اسعار الذهب
4:46 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

الاقتصاد السعودي
3:47 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الاقتصاد غير النفطي يحقق نموًا إيجابيًا 5.7%

المواد الغذائية
2:59 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

6.6 مليار ريال إيرادات كبرى متاجر البيع بالتجزئة في الربع الثالث 2023

اقرأ أيضا

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط آمال بوقف رفع الفائدة في أمريكا

انخفاض أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي

بتداول 6.4 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11081.97 نقطة

"موديز": 4.6 % ارتفاع لنمو اقتصاد المملكة في 2024

أغنى 10 أثرياء يربحون 31.3 مليار دولار في يوم واحد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

قطار هيدروجين
4:19 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

شاهد.. فيديو لأول قطار هيدروجيني بالمملكة

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
3:39 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

حكومية وخاصة.. "هدف" يدعو جميع المنشآت لأمر عاجل

ميناء جدة
2:05 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

موانئ" و "cma cgm" العالمية تضعان حجر أساس منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة

الدجاج
1:38 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

بالأرقام.. انخفاض أسعار الدواجن بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المواضفات السعودية
5:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. اللائحة الفنية للأجهزة المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار (تفاصيل)

مجلس الوزراء
4:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

الدعم السكني سكني
3:37 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر

الشيخ السديس
2:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا وثباتًا واستبشروا بنصر من الله قريب

الشيخ السديس
1:36 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: التوحيد والإخلاص في العمل من أعظم أسباب النصر (فيديو)

جزيرة المرجان
12:35 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

هدوء واسترخاء وسط مناظر خلاّبة.. نزهتك اليوم في جزيرة المرجان بالدمام