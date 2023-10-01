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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجعت بنسبة 30%.. أسعار الأسماك في أسواق الشرقية

سوق السمك
أسواق السمك بالشرقية
أ أ
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انخفضت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ في أسواق المنطقة الشرقية، إذ سجلت تراجعًا بنسبة 30% بعد فترة طويلة من التذبذب في الأسعار.اضافة اعلان
وكانت أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية موسم الروبيان في المنطقة قبل شهرين، ثم تراجعت أسعار عدد من الأنواع لتكسر بذلك حدة الارتفاعات السابقة، وفقًا لـ "اليوم".


تراجع ملحوظ في الأسعار

وأكد الصياد فاضل الصيرفي، أن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ لعدد من الأصناف، وانخفض سعر سمك القرقفان من 100 إلى 10 ريالات للكيلو، وتراجع سعر الشعري الوسط من 45 إلى 30 ريالاً للكيلو.


اختفاء الهامور والسمان

وأشار إلى قلة المعروض من سمك الهامور المحلي وسمك السمان في المزاد، بينما بدأ يتوفر سمك الشعري بكميات محدودة، ولذلك شهدت أسعار هذه الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا.
ويتم استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج، وتبلغ نسبة الأسماك المستوردة في السوق المركزي 60 % وهي التي تغطي النقص.


الأسماك المحلية والمستوردة

وأشار بائع الأسماك في السوق المركزي، رمزي المحروس، إلى أن أسعار الأسماك المحلية تختلف عن الأسماك المستوردة، على سبيل المثال، انخفض سعر سمك الكنعد البلدي من 65 ريالاً إلى 50 ريالاً.
وقال المحروس، إن مشكلة عدم توفر سمك الهامور البلدي جعلت أسعاره ترتفع بشدة، ونجد هذا الارتفاع بدأ من مطلع موسم الروبيان، فسعر سمك الهامور لم ينخفض عن 80 أو 75 ريالاً للكيلو.


سعر الهامور المستورد

ونوه إلى أن الأحجام الكبيرة سعرها 50 ريالاً للكيلو، والهامور المستورد سعره من 25 ريالاً إلى 30 ريالاً، وسمك السمان البلدي سعره 50 ريالاً للكيلو، والمستورد 30 ريالاً.

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