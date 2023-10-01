تراجعت بنسبة 30%.. أسعار الأسماك في أسواق الشرقية

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انخفضت أسعار
الأسماك بشكل ملحوظ في أسواق المنطقة الشرقية، إذ سجلت تراجعًا بنسبة 30% بعد فترة
طويلة من التذبذب في الأسعار.
وكانت أسعار الأسماك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية موسم الروبيان في المنطقة قبل شهرين، ثم تراجعت أسعار عدد من الأنواع لتكسر بذلك حدة الارتفاعات السابقة، وفقًا لـ "اليوم".
وأكد الصياد
فاضل الصيرفي، أن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ لعدد من الأصناف، وانخفض سعر سمك
القرقفان من 100 إلى 10 ريالات للكيلو، وتراجع سعر الشعري الوسط من 45 إلى 30
ريالاً للكيلو.
تراجع ملحوظ في
الأسعار
وأشار إلى قلة المعروض
من سمك الهامور المحلي وسمك السمان في المزاد، بينما بدأ يتوفر سمك الشعري بكميات
محدودة، ولذلك شهدت أسعار هذه الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا.
اختفاء الهامور
والسمان
ويتم استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج، وتبلغ نسبة الأسماك المستوردة في السوق المركزي 60 % وهي التي تغطي النقص.
وأشار بائع
الأسماك في السوق المركزي، رمزي المحروس، إلى أن أسعار الأسماك المحلية تختلف عن
الأسماك المستوردة، على سبيل المثال، انخفض سعر سمك الكنعد البلدي من 65 ريالاً إلى
50 ريالاً.
الأسماك المحلية والمستوردة
وقال المحروس، إن مشكلة عدم توفر سمك الهامور البلدي جعلت أسعاره ترتفع بشدة، ونجد هذا الارتفاع بدأ من مطلع موسم الروبيان، فسعر سمك الهامور لم ينخفض عن 80 أو 75 ريالاً للكيلو.