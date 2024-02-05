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تحويلات الأجانب للخارج تسجل أدنى مستوياتها في 5 سنوات

تحويلات الأجانب
تحويلات الأجانب للخارج
أ أ
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سجلت تحويلات غير السعوديين إلى الخارج أدنى مستوياتها في 5 سنوات بنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 124.9 مليار ريال، بمتوسط تحويلات يومية 342.18 مليون ريال.اضافة اعلان

124.9 مليار ريال قيمة تحويلات الأجانب للخارج في 2023

وكانت التحويلات قد تراجعت بنسبة 12.81% خلال العام الماضي، بما يعادل 18.34 مليار ريال، بعد أن كانت في 2022 تعادل 143.24 مليار ريال، بتراجع يومي بقيمة 50.25 مليون ريال، وفقا لـ "عكاظ".
وكانت ذروة الحوالات لغير السعوديين في آخر 5 سنوات تمّت في عام 2021 إذ بلغت قيمتها آنذاك نحو 153.57 مليار ريال، بمتوسط تحويلات يومية قيمتها 421.56 مليون ريال.

تراجع تحويلات الأجانب 18.83% في 2023

وكانت الحوالات في العام الماضي 2023 قد تراجعت بنسبة 18.83% عن مستوياتها في 2021، منخفضة بقيمة 28.97 مليار ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي (ساما) أن التحويلات الشخصية لغير السعوديين قد بلغت في شهر ديسمبر الماضي نحو 10.65 مليار ريال.

الفترة التصحيحية لبرنامج مكافحة التستر التجاري

وكانت الفترة التصحيحية لبرنامج مكافحة التستر التجاري التي اختتمت في شهر فبراير من عام 2022، قد حددت 7 شروط لإعفاء المتورطين في جريمة التستر التجاري من العقوبات، وتمثلت في:

7 شروط لإعفاء المتورطين في جريمة التستر التجاري

1ـ التوقف عن ارتكابه الجريمة عند الإبلاغ عنها.
2ـ أن يبادر إلى إبلاغ وزارة التجارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3ـ أن لا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4ـ أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5ـ أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6ـ أن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7ـ أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

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