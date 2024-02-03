تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم السبت 3 فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أسعار الذهب أمس في المملكة

جرام الذهب عيار 24 245.91جرام الذهب عيار 22 225.26جرام الذهب عيار 21 215.17جرام الذهب عيار 18 184.43جرام الذهب عيار 14 143.86جرام الذهب عيار 12 122.96جرام الذهب عيار 10 102.55جرام الذهب عيار 9 92.22جرام الذهب عيار 8 81.89الذهب عيار 24 244.59الذهب عيار 22 224.04الذهب عيار 21 214.01الذهب عيار 18 183.44الذهب عيار 14 143.08