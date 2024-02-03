السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة

اسعار الذهب 4
الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم السبت 3 فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب اليوم في المملكة  


جرام الذهب عيار 24              245.91  
جرام الذهب عيار 22              225.26
جرام الذهب عيار 21              215.17  
جرام الذهب عيار 18              184.43  
جرام الذهب عيار 14              143.86  
جرام الذهب عيار 12              122.96  
جرام الذهب عيار 10              102.55  
جرام الذهب عيار 9                92.22    
جرام الذهب عيار 8           81.89      



أسعار الذهب أمس في المملكة



الذهب عيار  24           244.59         
الذهب عيار  22           224.04         
الذهب عيار  21            214.01         
الذهب عيار 18             183.44         
الذهب عيار  14            143.08

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2 فبراير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

"النقد الدولي": آفاق اقتصاد المملكة أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025

توقعات بإقبال كبير على صكوك الأفراد "صح" بسبب هذه الميزة الفريدة

ارتفاع أسعار النفط بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

المملكة والأمم المتحدة تؤكدان أهمية التناغم بين الدول وتسريع العمل لاستعادة الأراضي المتدهورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب 4 3:16 م السبت، 27 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم السبت 27 يناير: عيار 21 يستقر عند 213 ريالا

ارتفاع أسعار النفط 7:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد دعم من بيانات أمريكية ورياح التحفيز بالصين

ارتفاع أسعار النفط 12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

اقرأ أيضا

أسعار الأسهم
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

ارتفاع سوق الأسهم اليوم الخميس 117.66 نقطة

اسعار العملات3
10:43 ص الخميس، 01 فبراير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 1 فبراير.. الإسترليني يسجل 4.75 ريال

أسعار الذهب4
10:21 ص الخميس، 01 فبراير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 فبراير.. عيار 24 يسجل 247 ريالًا

ارتفاع أسعار النفط
7:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

النفط يحقق أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر بسبب أزمة البحر الأحمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
3:00 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. الداخلية تُنفذ حكم الشرع في مواطن بمكة المكرمة.. تعرف على جريمته المروعة

أسعار العملات الريال
2:30 م السبت، 03 فبراير 2024

سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت

اسعار الذهب 4
2:10 م السبت، 03 فبراير 2024

تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة

وزارة الداخلية
2:00 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. الداخلية: ضبطنا ما يقرب من 18 ألف بينهم أكثر من 5 آلاف امرأة (تفاصيل)

هيئة تقويم التعليم والتدريب
1:55 م السبت، 03 فبراير 2024

موعد اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات و طريقة الاستعلام عن اختبار القدرات

رابت - الراتب - ريال -
1:13 م السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. براتب مجزي.. رابط وموعد التقديم في تدريب أكاديمية صدى التابعة لأرامكو