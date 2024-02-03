تحركات جديدة.. أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم السبت 3 فبراير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.
أسعار الذهب اليوم في المملكة
جرام الذهب عيار 24 245.91
جرام الذهب عيار 22 225.26
جرام الذهب عيار 21 215.17
جرام الذهب عيار 18 184.43
جرام الذهب عيار 14 143.86
جرام الذهب عيار 12 122.96
جرام الذهب عيار 10 102.55
جرام الذهب عيار 9 92.22
جرام الذهب عيار 8 81.89
أسعار الذهب أمس في المملكة
الذهب عيار 24 244.59
الذهب عيار 22 224.04
الذهب عيار 21 214.01
الذهب عيار 18 183.44
الذهب عيار 14 143.08