الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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تحذير مهم.. غرامة تصل 16 ألف ريال عقوبة هذه المخالفة

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
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حذر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من ارتكاب المخالفات المتعلقة بالاحتطاب في جميع مواقع الغطاء النباتي.اضافة اعلان

ماهى مخالفات لائحة الاحتطاب؟

وتشمل مخالفات الاحتطاب، حسب اللائحة التنفيذية للاحتطاب؛ ارتكاب أعمال نقل، أو بيع، أو تخزين الحطب، أو الفحم المحلي، بالإضافة إلى جمع الحطب المحلي.
 وأوضح المركز أن غرامة هذه المخالفات، التي حددتها اللائحة، تبدأ من 5 آلاف ريال لكل متر مكعب من الحطب أو الفحم المحلي إذا كانت المخالفة لأول مرة.

5 آلاف غرامة لكل متر مكعب من الخطب

وتتضاعف إلى 10 آلاف ريال في المرة الثانية، لتصل في حال التكرار لمرة ثالثة إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
ويعمل المركز على مراقبة مواقع الغطاء النباتي وضبط المخالفين في 13 منطقة على مستوى المملكة، من خلال فرق الحماية وبالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، للحد من المخالفات والحفاظ على المساحات الخضراء.

دور المركز الوطني في حماية الغطاء النباتي

يذكر أن المركز، يسعى إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.والكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

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