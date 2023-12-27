تحذير من سكني حول شراء الخيارات السكنية أو تأجيرها أو التنازل عنها

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن نظام الحجز الإلكتروني
موحد، ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويتم الحجز
بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.
شراء حجوزات الخيارات السكنية مخالف للأنظمةوحذرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" أن شراء حجوزات
الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب
عليها إلغاء الخيار.
بشرى للمواطنين.. حلول سكنية عديدة في 2024من جهته، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،
سيف السويلم، أمس، أن الوزارة تعمل على تحقيق مزيد من المخرجات تحت رؤية المملكة
2030 خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث، أن أكثر من مليون ونصف أسرة سعودية استفادت من الحلول السكنية التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني وتحت مظلة الإسكان.
توفير وحدات سكنية جاهزة ووحدات تحت الإنشاءوأشار إلى تنوع هذه الحلول السكنية التي شملت إمكانية شراء الوحدات السكنية
الجاهزة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالتعاون مع المطورين العقاريين وتحت
إشراف الشركة الوطنية للإسكان.
علاو على إمكانية البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وأيضًا الحصول على الأرض المجانية التي نوفرها لأهالينا في هذه المناطق.
رفع نسبة التملك السكني إلى 65%ولفت المتحدث إلى أن الوزارة تخطط لرفع نسبة التملك السكني إلى 65% في عام
2025 والوصول بها إلى 70% في عام 2023.
وفيما يتعلق بتعزيز المعروض العقاري، أوضح السويلم أنه تم طرح أكثر من 160 ألف وحدة سكنية، ما بين الشقق والفلل بأسعار تبدأ م 105 آلاف أسرة تستفيد من جميع الحلول السكنية في 2024