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تبدأ بعد صلاة الفجر.. أسواق مركزية لا تجدها إلا في مكة المكرمة

أسواق مكة
أسواق مكة
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 مع نسمات الفجر الأولى وقبل شروق الشمس تموج الأسواق المركزية في مكة المكرمة بروادها من قاصدي البيت الحرام وزواره.

وتقوم آلاف المحلات بعرض بضائعها ومنتجاتها، من بعد صلاة الفجر مباشرة في أسواق رائجة.اضافة اعلان

أسواق الفجر في مكة المكرمة:


وبحسب "الرياض"، يبدو المشهد غير مألوف على كثير من قاصدي بيت الله الحرام خاصة الذين يؤدون مناسك العمرة لأول مرة، وهم يتسوقون في أسواق مركزية مكة المكرمة، بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام، والمساجد والجوامع القريبة من بيت الله الحرام.

وفي تفاصيل التسوق يحتاج المتسوقون في أسواق الفجر للأكلات الشعبية التي تشتهر بها مكة المكرمة مثل الفول والمعصوب والحليب ومنتجاته.

وتنشط الأنشطة التجارية في أسواق مركزية مكة المكرمة عقب صلاة الفجر المطاعم ومحلات بيع الشطائر والعصائر والهدايا والمواد التموينية والاتصالات والتمور ومحلات الحلاقة والملابس النسائية والرجالية وتحويل العملات والبخور والعود والعطور والساعات.

كما ينشط أيضا سوق النقل سواءً الحافلات أو سيارات الأجرة داخل مكة المكرمة أو المتجهة من مكة المكرمة إلى بقية مدن المملكة، خاصة المدينة المنورة.

وبحسب ما ذكره معتمر آسيوي: "لم نألف أن نتسوق بعد صلاة الفجر مباشرة في أسواق أذهلتنا بأنها تستقبل المتسوقين بلا كلل أو ملل فقد زرنا كثيرا من مدن العالم ولم نعرف هذه التجربة إلا في مكة المكرمة".

بينما ذكر معتمر آخر أن تجربة التسوق فجراً تنفرد بها مكة المكرمة بين مدن العالم قائلا: "لا يمكن أن تجد أسواقاً منتعشة يقبل عليها المتسوقون بعد صلاة الفجر، مثل أسواق مكة المكرمة مما حولها إلى أسواق دولية بمختلف جنسيات العالم".

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