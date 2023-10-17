تأثير المال والنوم والرياضة في احتمالات موت مرضى الاكتئاب

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تناولت دراسة أجراها فريق من الباحثين بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الصلة بين أعراض الاكتئاب ومعدلات الوفاة، اعتمادًا على عينة من البالغين الأمريكيين. اضافة اعلان





علاقة أعراض الاكتئاب بالوفاة





الوفاة ومعدلات الفقر





تأثير الرياضة والنوم الصحي





علاج الاكتئاب يقلل وفيات القلب



ووجد الفريق البحثي في دراسة صدرت بعنوان "أعراض الاكتئاب والوفاة بين البالغين الأمريكيين"، أن مخاطر الوفاة جراء أمراض القلب ترتفع بين مرضى الاكتئاب مقارنة بالأشخاص غير المصابين.وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن الإصابة بالاكتئاب ترفع مخاطر الوفاة جراء أمراض القلب بواقع 1.49 نقطة في حالة الاكتئاب الطفيف، وبواقع 1.79 نقطة في حالات الإصابة بأعراض اكتئابية حادة.وأكدت الدراسة على وجود صلة قوية بين الوفيات وارتفاع معدلات الفقر بين العينة المختارة، وعندما يتوفر المال تتوفر معه وسائل الحماية من أمراض القلب بصورة أو بأخرى.وأظهرت الدراسة أن ممارسة الرياضة والنوم الصحي تقلل من احتمالات الوفاة جراء أمراض القلب بين المصابين بالاكتئاب، بحسب الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية.وأجريت الدراسة خلال الفترة بين 2005 و2018 وشملت 23 ألفا و694 شخصا تبلغ أعمارهم 20 عاما أو أكثر.وتبين أن 14.9% من المشاركين يعانون الاكتئاب بدرجة طفيفة، فيما بلغت نسبة المصابين بأعراض اكتئابية حادة إلى متوسطة 7.2%.وأكدت الدراسة على أهمية معالجة أعراض الاكتئاب بغرض خفض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.ولم تحدد الدراسة وسيلة لعلاج بعض من أهم أسباب الوفاة الناجمة عن الاكتئاب، حسبما كشفت البيانات، مثل التفاوت في مستويات الدخل وغيرها.